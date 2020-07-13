В полиции отреагировали на ДТП под Киевом: этот негодяй должен получить максимальный срок

Напомним, что водитель одного из автомобилей Желепа Антон Михайлович находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, прибор показал 1,3 промилле, при позволенных 0,2. Его автомобиль марки Mercedes въехал на встречку и врезался в автомобиль марки Hyundai, в котором ехала семья.

"Этот негодяй находится в следственном изоляторе, прокуратура будет просить у суда содержания под стражей без всяких залогов. Такие люди опасны для общества. После суда он, скорее всего, получит максимальный срок — это 10 лет лишения свободы.В "Есть определенные люди, которые не живут по законам общества. Которые, выпив, теряют рассудок, и которые могут привести к таким ужасным трагедиям, как вчера", - цитирует Геращенко УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

Также заместитель министра внутренних дел отметил, что нужно ужесточать законодательство для тех водителей, которые пьяными садятся в автомобиль. Он также добавил, что проблемой является и то, что увеличение штрафов за вождение в нетрезвом виде не привела к снижению количества таких случаев.

Ранее об этой аварии высказался президент Украины Владимир Зеленский.