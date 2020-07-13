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Шокирующее ДТП под Киевом: пьяный водитель "убил" 4 членов семьи, еще один ребенок в больнице

Вчера возле Киева на Старообуховской трассе произошло шокирующе ДТП, в результате которого погибло четверо человек, а еще один мальчик находится больнице.

Шокирующее ДТП под Киевом: пьяный водитель

Водитель одного из автомобилей Желепа Антон Михайлович находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, прибор показал 1,3 промилле, при позволенных 0,2. Его автомобиль марки Mercedes въехал на встречку и врезался в автомобиль марки Hyundai, в котором ехала семья.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Киев Оперативный.

В пострадавшем автомобиле находилось пять человек: двое взрослых, которые погибли сразу, девочка восьми лет, которая также погибла и два мальчика 10 и 12 лет. Младший мальчик также погиб, а старший был отправлен в больницу в тяжелом состоянии.

Отмечается, что это уже не первое смертельное ДТП с участием Желепы. В 2010 он уже подобным образом убил женщину и отсидел наказание.

Утром 13 июля полиция подтвердила, что в результате этого ДТП погибли четыре человека, в том числе двое детей. Задержан 39-летний водителя-правонарушитель, на данный момент начато уголовное производство.

Ранее мы сообщали, что в Днепре в результате ДТП погибли два человека.


  
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