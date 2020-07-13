Зеленский отреагировал на ужасное ДТП под Киевом, в котором погибло 4 человека

Напомним, что водитель одного из автомобилей Желепа Антон Михайлович находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, прибор показал 1,3 промилле, при позволенных 0,2. Его автомобиль марки Mercedes въехал на встречку и врезался в автомобиль марки Hyundai, в котором ехала семья.

"ДТП на Столичном шоссе под Киевом - последний страшный пример халатности и безответственности некоторых водителей. Погибли двое взрослых и двое детей. За жизнь еще одного мальчика борются наши врачи. И это - не первая авария, совершенная этим водителем", цитирует Зеленского УРА-Информ со ссылкой на Офис президента.

Глава государства отметил, что чрезвычайно нужно принять законопроект об ужесточении ответственности за совершение смертельного ДТП в нетрезвом виде.

"Законодательная ответственность за такие случаи - это гарантия того, что государство стоит на защите безопасности каждой семьи и каждого украинца", - добавил президент.