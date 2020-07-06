Сцена из фильма ужасов в парке развлечений: женщина погибла в день рождения своего сына

Эта драматическая ситуация произошла 4 июля около 14:00. По словам мэра Сен-Поля Жерара Хедина, женщина отмечала день рождения своего 2-летнего сына в лунапарке вместе со своим мужем, матерью и сестрой. 32-летний выпала, катаясь на американских горках.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на EFP.

По словам свидетеля трагедии, муж пытался спасти женщину. Когда она начала выпадать, он схватил ее за ногу, но, к сожалению, не смог ее спасти. Женщина упала с большой высоты и скончалась на месте. Мгновение спустя аттракцион остановился, а люди, запертые на нем, закричали от ужаса.

По предварительным данным, женщина выскользнула из защитного барьера. Пока не известно, была ли причина в дефекте защиты или неправильном креплении. Расследование по этому делу ведет прокуратура в Бове.

Это не первый подобный случай в Сен-Поль. В 2009 году другой человек погиб при аналогичных обстоятельствах. 35-летняя женщина выпала, катаясь на тех же американских горках. В то время, по словам следователей, именно жертва нарушила правила безопасности.

Ранее мы сообщали, что в Варшаве автобус с пассажирами упал из моста.