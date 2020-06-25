В Варшаве автобус с пассажирами упал из моста: есть жертвы

- В. 12:39 (по Киеву 13:39) мы получили уведомление о том, что автобус МПК, направляющийся в Жолибож, попал в аварию. Его задняя часть скатилась по велосипедной дорожке Вислострады. Полиция, пожарная команда и скорая помощь участвуют в спасательной операции, - сказала старший сержант Ирмина Сулич.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на польские СМИ.

Авария произошла на мосту Грота-Ровецки.

- 40 человек были в автобусе, 20 из них получили ранения более или менее тяжелые. К сожалению, один человек умер – отметили варшавские власти.

Министр здравоохранения Лукаш Шумовский подтвердил, что в результате аварии пострадали 17 человек, из которых пятеро находятся в тяжелом состоянии. Один человек умер.

- У нас есть информация, что один человек погиб, а пятеро находятся в тяжелом состоянии. На данный момент — это действительно борьба за жизнь и здоровье этих людей, - заявил министр здравоохранения во время пресс-конференции.

Ранее мы сообщали о смертельном ДТП в Днепре. В