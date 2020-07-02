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Кровавая перестрелка в Мексике: 24 человека погибло

24 человека погибли и семеро получили ранения, в том числе трое серьезные - это результат кровавых разборок наркобанд в центральной Мексике.

Кровавая перестрелка в Мексике: 24 человека погибло

По данным полиции города Ирапуато в штате Гуанахуато, группа вооруженных людей ворвалась в местный частный наркологический центр, и открыла огонь по находящимся там людям.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на AP.

Повод таких действий неизвестен, но, по словам губернатора штата Диего Синьхуэ, это скорее всего, были разборки наркобанд.

Это было одно из самых кровавых событий такого рода в Мексике после аналогичного нападения в Чихуахуа в 2010 году, когда было убито 19 человек.

Регион Гуанахуато - область открытой войны между наркокартелем Халиско и местной бандой.

Многочисленные перестрелки и большое количество жертв привели к тому, что штат занял первое место в Мексике по уровню преступности.

Ранее мы сообщали, что в результате взрыва газа в медицинской клинике Sina Athar на севере Тегерана 19 погибло, а шесть получили серьезные ранения.


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