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На трассе Киев-Одесса произошло смертельное ДТП

В понедельник вечером, 29 июня, в Ставищенском районе Киевской области в результате дорожно-транспортного происшествия скончался гражданин Украины и еще четверо получили травмы различной степени тяжести. Механизм и все обстоятельства данного происшествия будут выяснять сотрудники правоохранительных органов. Об этомВ сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

На трассе Киев-Одесса произошло смертельное ДТП

В ведомстве отметили, что вечером около 21:00 на 142 километре трассы Киев-Одесса, неподалеку от села Снежки столкнулись два транспортных средства Renault и Citroen C4. В результате столкновения второй автомобиль вылетел в кювет. Несмотря на это, транпсортное средство с маркой Renault с поврежденными дверями остался на проезжей части.

Женщина, которая была пассажиром автомобиля Citroen скончалась на месте аварии. Водитель и еще трое пассажиров того же транспорта, среди которых двое детей 12-ти и 15-ти лет, были госпитализированы в медицинское учреждение.

Также ранее УРА-Информ писал, чтоВ в Днепре столкнулись два транспортных средства: грузовик и микроавтобус.


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