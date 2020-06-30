На трассе Киев-Одесса произошло смертельное ДТП

В ведомстве отметили, что вечером около 21:00 на 142 километре трассы Киев-Одесса, неподалеку от села Снежки столкнулись два транспортных средства Renault и Citroen C4. В результате столкновения второй автомобиль вылетел в кювет. Несмотря на это, транпсортное средство с маркой Renault с поврежденными дверями остался на проезжей части.

Женщина, которая была пассажиром автомобиля Citroen скончалась на месте аварии. Водитель и еще трое пассажиров того же транспорта, среди которых двое детей 12-ти и 15-ти лет, были госпитализированы в медицинское учреждение.

Также ранее УРА-Информ писал, чтоВ в Днепре столкнулись два транспортных средства: грузовик и микроавтобус.