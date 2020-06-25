Смертельное ДТП в Днепре: среди пострадавших - дети

В четверг, 25 июня, в Днепре столкнулись два транспортных средства: грузовик и микроавтобус. В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) погиб мужчина и несовершеннолетний мальчик, еще один ребенок получил травмы. Об этомВВ сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
В ведомстве отметили, что столкновение произошло около 4 часов утра на перекрестке проспекта Слободского и улицы Байкальской. Во время происшествия микроавтобуса Mercedes-Benz Vito и грузовика DAF, под завязку забитый персиками, последний перевернулся на бок и перегородил дорогу для движения другим транспортным средствам.
На месте ДТП погиб водитель микроавтобуса и пострадали двое мальчиков 14 и 13 лет, которых с различными травмами доставили в областную детскую клиническую больницу и в городскую клиническую больницу № 6. В медицинском учреждении скончался ребенок 14 лет.
Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия по установлению обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.
Ранее УРА-Информ сообщал, что вВВ Мексике произошла катастрофа при участии легкомоторного самолета CESSNA, на его борту находились шестеро людей.ВВ