12:58 24.06.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Ситуация на западе критическая: туда отправилась Нацгвардия и авиация МВД

Украинский министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что для помощи гражданам Украины в западных областях страны были задействованы дополнительные силы и авиация МВД. В данный момент спецслужбы занимаются укреплением берегов на подтопленных территориях, эвакуируют пострадавших жителей, откачивают воду и осуществляют воздушный и наземный мониторинг местности. Об этомВ сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Ситуация на западе критическая: туда отправилась Нацгвардия и авиация МВД

Министр МВД отметил, что из западных регионов Украины уже было эвакуировано около 400 гражданских лиц, однако в результате непогоды жертвами к данному часу времени стали трое человек.

"Моим решением в эти области направлены приданные силы: 150 военных Национальной гвардии, 4 вертолета Н225 и Ми-8, военный самолет НГУ. Доставлено более 1200 кг еды и воды", - заявил Арсен Аваков.

Чиновник отметил, что с 22 июня текущего года его решением в регионах, которые страдают от паводков, введены чрезвычайные меры безопасности.

Суммарно к устранению последствий инцидента уже были привлечены более 1500 сотрудников органов правопорядка, спасателей и гвардейцев, из них 110 гвардейцев горно-патрульной роты занимаются мониторингом. Также для наблюдений будут привлекать самолеты Diamond ГНСУ.

В ГСЧС также спрогнозировали, что осложнения погодных условий будут наблюдаться еще несколько дней.

Ранее УРА-Информ писал, что ситуация с наводнениями в Ивано-Франковской области остается тяжелой. Несколько районов этого региона остаются затопленными.


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