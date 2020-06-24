Ситуация на западе критическая: туда отправилась Нацгвардия и авиация МВД

Министр МВД отметил, что из западных регионов Украины уже было эвакуировано около 400 гражданских лиц, однако в результате непогоды жертвами к данному часу времени стали трое человек.

"Моим решением в эти области направлены приданные силы: 150 военных Национальной гвардии, 4 вертолета Н225 и Ми-8, военный самолет НГУ. Доставлено более 1200 кг еды и воды", - заявил Арсен Аваков.

Чиновник отметил, что с 22 июня текущего года его решением в регионах, которые страдают от паводков, введены чрезвычайные меры безопасности.

Суммарно к устранению последствий инцидента уже были привлечены более 1500 сотрудников органов правопорядка, спасателей и гвардейцев, из них 110 гвардейцев горно-патрульной роты занимаются мониторингом. Также для наблюдений будут привлекать самолеты Diamond ГНСУ.

В ГСЧС также спрогнозировали, что осложнения погодных условий будут наблюдаться еще несколько дней.

Ранее УРА-Информ писал, что ситуация с наводнениями в Ивано-Франковской области остается тяжелой. Несколько районов этого региона остаются затопленными.