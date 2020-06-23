Названа возможная причина взрыва части дома на Позняках

Жительница дома Оксана Ходулич рассказала, что накануне взрыва работали представители газовой службы, они у большого количества людей в подъезде сняли газовые счетчики, а вместо них были установлены заглушки-трубочки. В тоже время ее соседка отметила, что после установки заглушки-трубочки в ее квартире чувствовался запах газа.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Апостроф.

"Я слышала запах. Он был ванной и туалете, шел от вентиляции и на кухне. Я думала, что это так травили тараканов, поэтому и запах. Но не могли так травить тараканов, ведь запах был каждый день и шкафчики на кухне постоянно наполнялись этим запахом", - рассказала Татьяна Алексеевна.

Она также добавила, что после установки заглушки она попросила работника проверить ни пропускает ли на гаг. Однако женщина не уверена, что это сделали другие жители дома. Эпицентр был в квартире, где жила некая Людмила Яковлевна.В Отмечается, что она вела активный способ жизни, занималась йогой и соседи не верят в версию сВ самоубийством.

Ранее мы сообщали о подробностях взрыва дома, в котором уже погибло пять человек.