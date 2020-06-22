Под обломками: что известно о взрыве на Позняках

"Произошел взрыв газа на проспекте Григоренко. Повреждены несколько этажей. На место срочно выехали все службы", - написано в сообщении.

По информации ГосЧС, взрыв произошел около 10 утра в девятиэтажном доме на проспекте Григоренко, 41.

В данный момент предварительной причиной данного инцидента является взрыв газовоздушной смеси.

"В Дарницком районе по пр. Григоренко, 41 в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв предварительно газовоздушной смеси с последующим разрушением межэтажных перекрытий 4, 5, 6, 7 этажей ", - отметили в ведомстве.

По состоянию на утро 22 июня стало известно о 5 пострадавших в результате взрыва газовоздушной смеси в доме. Также стало известно, что в результате трагедии погибли трое граждан Украины.

Об этомВВВ сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

В данный момент на месте происшествия все еще работают психологи ГСЧС, которые оказывают экстренную психологическую помощь жителям дома, которые были эвакуированы. Произведено укрепление строительных конструкций.

По состоянию на утро сегодняшнего дня украинскими спасателями было эвакуировано 23 человека и 3 человека спасены.

Ранее УРА-Информ сообщал, что вВВВ городе Борисполь Киевской области случился взрыв, в результате которого погиб гражданин Украины. Сотрудники правоохранительных органов уже открыли дело по данному происшествию.