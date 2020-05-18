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В Канаде разбился самолет: стало известно, сколько человек погибло

В воскресенье самолет группы акробатов ВВС Канады "Snowbirds" потерпел крушение в городе Камлупс в Британской Колумбии. Было подтверждено, что пресс-секретарь капитана Дженнифер Кейси погибла, в то время как пилот самолета получил серьезные травмы, которые, однако, не угрожают жизни.

В Канаде разбился самолет: стало известно, сколько человек погибло

В течение нескольких недель группа ВВС Канады "Snowbirds" совершала демонстрационные полеты по всей стране. Демонстрации высшего пилотажа были выражением благодарности медицинским работникам, которые борются с эпидемией коронавируса.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на CNN.

В воскресенье около 15 по местному времени одна из машин вскоре после взлета разбилась в городе Камлупс в Британской Колумбии. Самолет Canadair CT-114 упал на землю рядом с хозяйственными постройками, которые загорелись.

Позже канадские ВВС подтвердили, что представитель команды "Snowbirds", капитан. Дженнифер Кейси погибла. Также сообщалось, что пилот самолета, капитан. Ричард МакДугалл получил серьезные травмы, которые "не опасны для жизни".

В прошлом Кейси была радиожурналистом на станции NEWS 95.7 в Галифаксе.

Ранее мы сообщали, что МАУ начала выплаты компенсаций семьям жертв авиакатастрофы в Иране.


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