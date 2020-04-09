МАУ начала выплаты компенсаций семьям жертв авиакатастрофы в Иране

Президент авиакомпании Евгений Дыхне отметил, что процесс выплаты средств не очень быстр, но он продолжается.

"Определенной части пассажиров уже выплачена первая доля компенсаций. Этот процесс не очень быстрый, но он будет завершен", - цитирует Дыхне Ура-Информ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом он отметил, что на данный момент все больше вопросов вызывает ответственность иранской стороны. Евгений Дыхне отметил, что на данный момент "Не переданы ни в какую лабораторию бортовые самописцы, нет никаких рапортов об окончании расследования, никакой информации об успешных межправительственных соглашениях по поводу компенсации со стороны Ирана".

Напомним, что Boeing-737 компании МАУ под номером PS752 вылетел из Тегерана из аэропорта В им. Имама Хомейни и был сбит около 4:30 по киевскому времени в среду, 8 января. Спустя пару дней Иран признался, что самолет был сбит по ошибке иранскими военными. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о том, на каком этапе следствие по этой трагедии.