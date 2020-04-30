Как из фильма ужасов: в Харькове голая женщина ходила с отрезанной головой ребенка (ФОТО+ВИДЕО)

Утром, біля 6:00 в отделении полиции поступило сообщении, что на улице Полтавский шлях ходит полностью голая женщина. По приезду правоохранительные органы увидели женщину, которая находиласьВВВВВ неадекватном состоянии. В одной руке у нее был нож, а во второй пакет. В том пакете находилась отрезанная человеческая голова.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харькова.

Передм этим в полицию обратился 40-летний житель села Подворки. Он сообщил, что обнаружил тело 13-летней племянницы без головы. В доме мужчина проживает вместе со своей сестрой и ее дочерью.

Женщина была доставлена в районный отдел полиции. Ее допрашивают следователи. Было открыто уголовное производство по п.2 ч.2 ст. 115 (умышленное убийство малолетнего ребенка. По этой статье предусматривается лишение свободы от 10 до 15 лет или пожизненное заключение. На данный момент представители правоохранительных органов осматривают место происшествия.

Ранее мы сообщали, что полицейские в прямом эфире избили известного журналиста.