Полицейские в прямом эфире избили известного журналиста (ВИДЕО)

Журналист ввел прямой эфир с соведущим Никитой Мекензиным около здания Кабинета министров, где проходит протест предпринимателей против утвержденных ограничений во время карантина. Трансляция велась с холма в парке напротив Кабмина. В один момент к журналистам подошли правоохранители, а именно подразделение патрульной полиции по охране общественного порядка и показали покинуть территорию.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на hromadske.

Полицейские попросили его покинуть территорию, но Кутепов отказался из-за того, что у него "Служебная необходимость" снимать именно с этого места. Полицейские со словами "или убираешь (камеры — ред.), или я сломаю" напали на журналистов напали и вытолкнули с газона. Все это происходило в прямом эфире.

После представители Полиции возмутились тем, что журналисты продолжали снимать, пригрозив, что сломают камеру, и после этих слов сломали стабилизатор.

Поліція побила нашого журналіста Богдана Кутєпова та зламала його техніку під час прямого етеру під Кабінетом міністрів. На нього напали, бо він «стояв на зеленій зоні» pic.twitter.com/qk0HC2WJyr — hromadske (@HromadskeUA) April 29, 2020

Журналист hromadske вызвал патрульную службу и написал заявление. Он требует возмещения стоимости поврежденной техники и извинений за нападение.

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