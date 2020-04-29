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Полицейские в прямом эфире избили известного журналиста (ВИДЕО)

Сегодня утром, 29 апреля, произошел неприятный инцидент с журналистом телеканала hromadske Богданом Кутеповым.

Полицейские в прямом эфире избили известного журналиста (ВИДЕО)

Журналист ввел прямой эфир с соведущим Никитой Мекензиным около здания Кабинета министров, где проходит протест предпринимателей против утвержденных ограничений во время карантина. Трансляция велась с холма в парке напротив Кабмина. В один момент к журналистам подошли правоохранители, а именно подразделение патрульной полиции по охране общественного порядка и показали покинуть территорию.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на hromadske.

Полицейские попросили его покинуть территорию, но Кутепов отказался из-за того, что у него "Служебная необходимость" снимать именно с этого места. Полицейские со словами "или убираешь (камеры — ред.), или я сломаю" напали на журналистов напали и вытолкнули с газона. Все это происходило в прямом эфире.

После представители Полиции возмутились тем, что журналисты продолжали снимать, пригрозив, что сломают камеру, и после этих слов сломали стабилизатор.

Журналист hromadske вызвал патрульную службу и написал заявление. Он требует возмещения стоимости поврежденной техники и извинений за нападение.

Ранее мы сообщали, что сотрудники Службы безопасности Украины завершили досудебное расследование по делу Гандзюк.


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