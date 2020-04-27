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СБУ завершила резонансное расследование: что известно и кто виновен

Сотрудники Службы безопасности Украины завершили досудебное расследование в уголовном производстве по делу об организации нападения на Екатерину Гандзюк.

СБУ завершила резонансное расследование: что известно и кто виновен

Глава СБУ Иван Баканов отметил, что подозреваемыми в этом деле являются председателей Херсонского облсовета Владислав Мангер и помощник-консультант депутата Алексей Левин.

"Все материалы готовы, сотрудники СБУ профессионально сделали свою работу и собрали доказательную базу, которая позволит четко довести позицию обвинения в суде. Надеюсь, что это дело будет рассмотрено в первую очередь. Исполнители и заказчики убийства Екатерины Гандзюк получают заслуженное наказание", - цитирует Баканова Ура-Информ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Согласно материалам досудебного расследования Мангер предварительному сговору с Левиным организовал нанесение тяжких телесных повреждений Гандзюк. Эти повреждения в итоге привели к смерти активистки.

Теперь подозреваемые и их защитники должны ознакомится с материалами уголовного производства и после этого дело уже будет рассматривать суд.

Ранее мы сообщали, что в Тернополе на обсервации в больнице покончил жизнь самоубийством 39-летний местный житель.


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