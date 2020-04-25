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Не выдержал обсервации: мужчина покончил жизнь самоубийством в больнице

Неприятные новости пришли из Тернополя. Там покончил жизнь самоубийством мужчина, который пребывал на обсервации в больнице.

Не выдержал обсервации: мужчина покончил жизнь самоубийством в больнице

14 апреля 39-летний мужчина вернулся в Тернополь из Польши. Последние два года он практически вся время прожил за границей. 20 апреля его отправили на обсервацию в городскую больницу. При этом симптомов коронавирусной болезни у мужчины не было. Три раза в день он мерял температуру. У мужчины не было жалобна самочувствие.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на Тернопольский городской штаб по борьбе с коронавирусом.

39-летний мужчина был женат, у него четверо детей. За период, проведенный в больницу, ему никто ни разу не передавал передачи. Мужчина трижды в день получал больничное питание. В палате он жил сам, также у него был индивидуальный санузел и выход на балкон.

Вчера, 24 апреля, вечером мужчина закрылся в своей палате. Медицинские сотрудники не смогли открыть двери и вызвали полицию. Представители правоохранительных органов обнаружили человека без признаков жизни. Он покончил жизнь самоубийством. Полиция проводит следствие.

Ранее мы сообщали, что в Украине зафиксировано в общей сложности более 8000 подтервжденных случаев COVID-19.


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