13:08 17.11.2020 | Экономика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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ПФУ сообщил о важных изменениях в оформлении пенсий: что нужно знать

В Пенсионном Фонде Украины сообщили о важных изменениях для украинских пенсионеров. Так изменения коснутся порядка оформления пенсий, а также денежной помощи и переоформления банковских карт.

ПФУ сообщил о важных изменениях в оформлении пенсий: что нужно знать

Кабинет министров принял предложение Министерства соцполитики о том, чтобы в условиях пандемии коронавируса избавить пенсионеров в необходимости посещать отделения банков, для того, чтобы оформить карту для выплат.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Хвилю.

Теперь согласно новому постановлению, чтобы получить такую банковскую карту необходимо против в отделение ПФУ и там заполнить заявление на заказ карты, в котором указать желаемый для обслуживания банк. Дальше на протяжении пяти дней отправит в банк все документы, чтобы открыть расчетный счет.

После этого, не позднее чем 20 числа месяца, банк передаст в ПФУ информацию по открытому счету, на который и будет осуществляться перевод пенсии. После этого пенсионер получит карту и сможет снимать деньги в банкомате или отделении.

По такой-же схеме будет проводиться оформление банковский карт и для финансовой помощи от органов соцзащиты, то есть инвалидам, матерям и тем, кто получает другого вида выплаты от государства.

Ранее мы сообщали, что несколько категорий пенсионеров уже в декабре получат более высокую пенсию.


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