Несколько категорий пенсионеров уже в декабре получат более высокую пенсию

Так на 57 гривен увеличатся пенсии тем, кому больше 60 лет и они получают минимальную пенсию. Такая категория пенсионеров теперь будет получать 1769 грн. Все пенсионеры, которые на данный момент получают меньше, смогут рассчитывать на прибавку до данной суммы.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Обозреватель.

Во вторую категорию пенсионеров, которые получат прибавки в декабре входят те, у кого стаж 30 лет для мужчин и 35 для женщин.В Однако здесь речь идет только о прибавке размером процента от прожиточного минимума. Если женщина с 40-летним стажем имела согласно закону прибавку в 172 грн, то теперь будет иметь практически 177 грн.

В тоже время третья категория граждан получит самую большую прибавку - до 570 грн. Однако здесь речь о тех, кто имел очень большие зарплаты, примерно в восемь раз выше средней. Такие пенсии ограничены десятью прожиточными минимумами, что составляет 17 120 грн. С первого декабря они теперь смогут быть 17 690 грн.

Ранее мы сообщали, как пенсионерам в ОРДЛО получить украинскую пенсию.