Как жителям ОРДЛО получить пенсию в Украине: важные моменты

Министр социальной политики Марина Лазебная рассказала, то для того, чтобы получать украинскую пению необходимо лично обратиться в Пенсионный фонд Украины. Она рассказала, что главной проблемой является то, что нет сведений о тех пенсионерах, которые после 2014 ни разу не обращались в ПФУ.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Донецкие Новости.

"Мы знаем сколько пенсионеров было на данной территории до войны — 1,2 миллиона. Мы также знаем, что около миллиона из них обратились в ПФУ. Судьба же остальных 150 тысяч стариков остается неизвестной. Ныне все пенсионеры получают пенсионные выплаты по документам внутренне перемещенных лиц. Таких набралось около 660 тысяч человек. Те, кто к нам обращается получают свои пенсии", — отметила Лазебная.

Также она считает, что без разницы живет ли пенсион на территории Украины или на оккупированных землях, он все равно должен получать свои пенсии.

Ранее мы сообщали, что уже с ноября не все украинцы смогут получить пенсии.