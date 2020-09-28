Педагогам обещают увеличение зарплаты: что ждет учителей

Исполняющий обязанности министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет рассказал, что уже в 2021году зарплата учителей вырастет на 30 процентов по сравнению с августом этого года.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Интерфакс Украина.

"Доходы учителей уже выросли с 1 сентября на 5,8%. В связи с повышением заработной платы с 1 января доходы увеличатся еще на 20%, с 1 июля - еще на 8%. То есть в течение 2021 года зарплаты педагогов по сравнению с августом 2020 года увеличатся почти на 30%", - заявил Шкарлет.

Сергей Шкарлет отметил, что за последние 29 лет зарплата педагогов дошкольного учебного заведения до научных работников 29 лет системно не менялась, хотя и были попытки что-то изменить в вопросах некоторых надбавок и доплат

"Сегодня мы пытаемся это изменить", - добавил Шкарлет.

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