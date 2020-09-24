Отберут половину пенсии: в ПФУ анонсировали новые правила выплат

Данное решение может быть одобрено судом в соответствии со статьей 50 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

В ПФУ отметили, что определенный процент из пенсии можно взыскать в таких случаях:

- содержание членов семьи (алименты),

- возмещение вреда, если пенсионер, который получает начисления, нанес кому-то вред в качестве травмы, или в других случаях, предусмотреных в законе,

- возврат переплаченных сумм заработной платы в случаях, что предусмотрены законодательством Украины.

Отмечается, что другие виды взысканий разрешают удерживать не более, чем 20% пенсионных начислений.

Ранее сообщалось, что пенсии и соцпособия на временно оккупированных территориях Донецкой области должны достигнуть уровня Ростовской области Российской Федерации после 1 января 2022 года.