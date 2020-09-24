Отберут половину пенсии: в ПФУ анонсировали новые правила выплат

Отныне государство может отобратьполовину пенсии у пенсионеров Украины. Данные нововведения допустимы, если речь идет о взыскании, или же выплате алиментов, а также в ряде других случаев. Также в ПФУ добавили, что отобрать у пенсионера часть менсии можно лишь по решению судьи, но не более, чем 50% от пенсионной выплаты. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Facebook ПФУ Пенсионный курьер .
Данное решение может быть одобрено судом в соответствии со статьей 50 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
В ПФУ отметили, что определенный процент из пенсии можно взыскать в таких случаях:
- содержание членов семьи (алименты),
- возмещение вреда, если пенсионер, который получает начисления, нанес кому-то вред в качестве травмы, или в других случаях, предусмотреных в законе,
- возврат переплаченных сумм заработной платы в случаях, что предусмотрены законодательством Украины.
Отмечается, что другие виды взысканий разрешают удерживать не более, чем 20% пенсионных начислений.
Ранее сообщалось, что пенсии и соцпособия на временно оккупированных территориях Донецкой области должны достигнуть уровня Ростовской области Российской Федерации после 1 января 2022 года.
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