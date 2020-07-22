Новый налог на авто: теперь придется платить не только элите

Сейчас такой налог действует на автомобили, которые стоят более 1,8 млн грн (57,5 тыс. евро). Его нужно платить каждый год на протяжении пяти лет от года производства авто, его размер 25 тысяч гривен в год. Теперь же планируется снижение этой планки до 944 тыс. грн (30,6 тыс. евро) и он будет действовать не только на легковые автомобили, но и также на мотоциклы, суда и лодки. Сам налог будет в размере 28,3 тыс. грн (шесть мин. зарплат). Такую сумму нужно будет платить на протяжении восьми лет.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Сегодня.

"Автоматически надо платить налог на протяжении восьми лет, если автомобиль дороже 31 тыс. долларов. Тот, кто может купить авто за 100 тыс. долл., скорее всего, может платить по 1000 долларов в бюджет восемь лет. Но если я покупаю авто за 35 тыс. долларов, то дополнительные налоги по 1000 долл. – это все-таки очень много", – считает сооснователь ОО "Доступное авто" Михаил Катрук.

Ранее мы сообщали, что цены на бензин снова пойдут вверх на этой неделе.