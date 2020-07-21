11:24 21.07.2020 | Экономика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Что будет с ценами на бензин после скачка курса доллара

На прошлой неделе цены на топливо в Украине оставались на стабильном уровне, подорожания если и были, то не значительные в районе десяти копеек.

Что будет с ценами на бензин после скачка курса доллара

Директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн поделился своим экспертным мнением по поводу того, чего ожидать от цены на бензин и дизель на этой неделе. Он отмечает, что подорожание продлится, однако не будет тотальным.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Сегодня.

"С 10 по 17 июля крупнооптовые партии дизтоплива подорожали на 270 грн/т, до 19 940 грн/т, основной причиной роста стало усиление курса доллара. То есть вновь добавился такой фактор, как ослабление гривни. Дизтопливо должно стоить в рознице дороже, но пока повышение стоимости тормозят значительные запасы. Потенциал роста цен есть, но он будет реализовываться постепенно. В ближайшую неделю у некоторых сетей еще возможен рост до 50 коп./л", - заявил Куюн.

В тоже время эксперт рынка сжиженного газа Артем Куюн рассказал, что на этой недели цены на автомобильный газ останутся на предыдущей отметке.

Ранее мы сообщали, что курс доллара и евро резко пошел в гору, установлен рекорд последних месяцев.


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