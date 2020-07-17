10:42 17.07.2020 | Экономика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Курс доллара и евро резко пошел в гору: рекорд последних месяцев

Национальный банк Украины опубликовал официальный курс гривны по состоянию на 17 июля. Курс фактически не изменился.

Курс доллара и евро резко пошел в гору: рекорд последних месяцев

Официальный курс гривны:

  • 1 доллар США – 27,27 грн;
  • 1 евро – 31,13 грн;
  • 10 российских рублей – 3,83 грн.

Об этом пишет УРА-Информ.

Если сравнивать с предыдущим днем, то курс доллара снизился еще на две копейки, также как это было днем ранее. Отметим, что доллар стабильно находится выше 27 гривен, это рекордный показатель с апреля. За последнюю неделю курс доллара упал на 17 копеек.

В тоже время курс евро вырос еще на 10 копеек после того, как пошел в гору на 16 копеек в предыдущий день. Валюта Европейского Союза находится на отметке выше 31 гривны, впервые с марта 2019 года. Такие изменения связаны с тем, что евро усилился по отношению к доллару. Если доллар снова окрепнет по отношению к Евро, то это увидят и украинцы по курсу валюты.

Стоит также добавить, что десять российских рублей поднялись еще на одну копейку.

Ранее мы сообщали, что в Украине поставлен новый рекорд по импорту газа.


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