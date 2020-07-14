Ждать ли повышения цен на авиабилеты после решения народных депутатов?

Глава Министерства инфраструктуры Украины Владислав Криклий рассказал, что принятие соответствующего законопроекта никаким образом не повлияет на цены авиабилетов. Он отметил, что в стране уже много лет также существовал аналог такого сбора.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Министерства инфраструктуры Украины.

"Закон четко определяет особенности взимания государственного сбора как за каждого пассажира, который улетает из аэропорта Украины, так и за каждую тонну груза, которая отправляется или прибывает в аэропорт Украины. Это обязательный сбор для всех пассажиров внутренних и международных рейсов. Но такие изменения никак не означают, что мы вводим новые авиационные сборы или увеличиваем их размер", - заявил Криклий.

Он также отметил, что в различных странах мира также применяются такие сборы, в том числе Германии, США, Китае, Австрии, Франции.

Ранее мы сообщали, что уже 25 стран в мире открыли свои границы украинцам.