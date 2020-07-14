11:09 14.07.2020 | Общество | Новости     укр | рус
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Уже 25 стран открылись для украинцев: представлен список

Количество стран, которые открывают свои границы для украинских туристов продолжает увеличиваться, хотя маленькими, но уверенными темпами. В 

Уже 25 стран открылись для украинцев: представлен список

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на сегодняшнем брифинге, 14 июля, сообщил, что за последнее время еще две страны отрыли свои границы для украинцев. В общей сложности уже 25 стран готовы принимать украинских туристов.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Европейскую Правду.

"На прошлом брифинге я объявил 23 страны, в которые могут поехать украинцы. Сейчас таких стран стало 25. Добавились Багамские острова. Согласен, очень отдаленная точка, хотя и привлекательная для туризма, и Ливан - менее популярное направление среди украинских туристов, хотя страна чрезвычайно интересная и красивая", - рассказал Кулеба.

Кроме Ливана и Багамских островов украинцы могут также посещать такие страны, как Турция, Сербия, Албания, Северная Македония, Черногория, Беларусь, Великобритания, США, Мексика, Египет, Тунис, Республика Корея, Ирак, Иран, Афганистан, Южный Судан, Эфиопия, Сомали, Кения, Замбия, Танзания, Бурунди, Сейшельские острова, при этом в некоторых из них нужны виза, а в отдельных действую свои карантинные правила.

Ранее мы сообщали, что Украина не войдет в "Зеленый список" ЕС с 14 июля.


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