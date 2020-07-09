15:42 09.07.2020 | Экономика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Министр финансов: Украина выходит из кризиса

Коронавирус ударил, не только по украинской экономике, но и также по другим странам. Однако, похоже в Правительстве страны уверенны, что Украина выходит из тяжелой ситуации.

Министр финансов: Украина выходит из кризиса

Министр финансов Сергей Марченко считает, что Украина прошла критическую стадию экономического кризиса, и вышла на восстановление экономики.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Сегодня.

"Есть основания считать, что Украина выходит из кризиса. Тяжелыми месяцами были апрель и май. В июне уже запустились экономические процессы", - отметил министр.

По его данным, цифры регистрации новых ФЛП вышли на докризисный уровень, также потребление электроэнергии в последние две декады существенно увеличилась, что свидетельствует о восстановлении промышленного производства.

По мнению министра финансов, падение экономики в Украине будет не больше, чем в развитых странах.

"Считаем, что 4,8% падения ВВП - реальный показатель. Этому есть несколько объяснений. Украина не сильно интегрирована в наиболее пострадавшие экономические цепочки мировой экономики. Рынки нашей экспортной продукции сохранились", - отметил Сергей Марченко.

В Ранее мы сообщали, что в США хотят увеличить военную помощь Украине.


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