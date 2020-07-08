12:04 08.07.2020 | Экономика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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В США хотят увеличить военную помощь Украине: что известно

В 2021 году США может выделить Украине на 25 миллионов долларов большеВ военной помощи. С данным предложение выступила демократическая сторона правления США. Военная помощь, которую направит США Украине может составить 275 миллионов долларов. Об этом говорится в обнародованном наВ сайтеВ Комитета по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США проекте бюджета на следующий год, передает УРА-Информ.

В США хотят увеличить военную помощь Украине: что известно

Дополнительные средства, которые придут из запада предполагается потратить на подготовку личного состава, вооружение, логистику и разведку.

Также в ведомстве отметили, что в случае каких-либо неоправданных задержек в выплате пособия Конгресс США должен быть проинформирован американским министром обороны, которым с 2017 года является Марк Эспер.

В данный момент проект не подготовлен полностью, и должен пройти этапы утверждения в Палате представителей США и в американском Сенате, а потом его сможет подписать глава Белого дома Дональд Трамп.

Стоит отметить, что финансовый год в США начнется 1 октября.

Как стало известно ранее, на данный момент многих украинцев интересует вопрос, куда все-таки можно отправиться за границу отдохнуть или с другими туристическими целями.


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