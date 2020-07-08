В США хотят увеличить военную помощь Украине: что известно

Дополнительные средства, которые придут из запада предполагается потратить на подготовку личного состава, вооружение, логистику и разведку.

Также в ведомстве отметили, что в случае каких-либо неоправданных задержек в выплате пособия Конгресс США должен быть проинформирован американским министром обороны, которым с 2017 года является Марк Эспер.

В данный момент проект не подготовлен полностью, и должен пройти этапы утверждения в Палате представителей США и в американском Сенате, а потом его сможет подписать глава Белого дома Дональд Трамп.

Стоит отметить, что финансовый год в США начнется 1 октября.

Как стало известно ранее, на данный момент многих украинцев интересует вопрос, куда все-таки можно отправиться за границу отдохнуть или с другими туристическими целями.