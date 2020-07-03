09:35 03.07.2020 | Экономика | Новости     укр | рус    Новости Украины
100245429:labazovych

Отставка главы НБУ: как она ударит по украинцам

Многие эксперты отмечают, что отставка главы Национального банка Украины Якова Смолия может иметь негативные последствия для Украины.

Отставка главы НБУ: как она ударит по украинцам

Инвестиционный банкир Сергей Фурса поделился своим мнением по поводу этой ситуации. Он отметил, что отставка Смолия может привести к девальвации гривны, а также существует риск того, что испортятся отношения Украины с Международным валютным фондом.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

"Думаю, лучше оставаться спокойными. Сегодня была мини паника на валютном рынке, которую пришлось гасить Национальному банку, продавая доллары из резервов. Думаю, около 200 млн долларов было продано. Сейчас сама независимость НБУ под угрозой, и эти панические настроения на межбанковском валютном рынке полностью логичны", - сказал он.

Он отмечает, что смена руководителя НБУ - это политическое решение, власть хочет, чтобы НБУ печатала деньги, а это приведет к ее девальвации.

Сергей Фурса отметил, что во время подписания меморандума с МВФ президент Украины обещал, что НБУ будет независимым, но после получения транша Смолий уходит и это может ударом по отношениям между Украиной и МВФ.

Ранее мы отмечали, что есть три кандидата на замену Смолию.


Поделиться

Читайте также:
 
Боевики 10 раз обстреляли позиции Украины: есть раненый Разумков рассказал правду о разговоре с Зеленским: отправят ли спикера ВР в отставку Коронавирус в Украине не стихает: данные о заболевших за 3 июля Simplicity: Как правильно выбирать запчасти для садово-парковой технике
Проишествия
  • 13:30 В Николаевской области вспыхнул страшный пожар: что известно
  • 10:47 Кровавая перестрелка в Мексике: 24 человека погибло
  • 14:30 Правоохранители разгоняют горняков возле Офиса президента, ест травмированные
  • 10:34 Взрыв в больнице в Иране: 19 человек погибли
  • 13:00 На трассе Киев-Одесса произошло смертельное ДТП
  • 12:00 В Варшаве затопило метро: спасателям поступило больше 700 обращений о помощи
  • 11:00 Боевики 12 раз открывали огонь на Донбассе, есть пострадавшие
  • 16:35 Боевики на Донбассе открыли огонь из противотанковых ракет
  • 15:33 На Луганщине в результате обвала шахты погиб человек
  • 14:30 Самоубийство жены депутата: подробности происшествия
  • 13:59 В Киеве погиб человек при пожаре торговых павильонов
  • 12:33 На военной базе Ирана прогремел взрыв
  • 16:19 В Варшаве автобус с пассажирами упал из моста: есть жертвы
  • 11:00 Смертельное ДТП в Днепре: среди пострадавших - дети
  • 13:02 Потоп в Западных областях Украины превысил масштабы стихийного бедствия 2008 года
  • 10:51 В Мексике разбился самолет: погибли дети
  • 10:20 Шмыгаль и Аваков экстренно отправились в Ивано-Франковскую область: стала известна причина
    • Фоторепортаж
    Почтить память погибших пришли родственники, друзья и работники других авиакомпаний
    В сети появились снимки с церемонии прощания с погибшими "ангелами" сбитого самолета МАУ
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив