Отставка главы НБУ: как она ударит по украинцам

Инвестиционный банкир Сергей Фурса поделился своим мнением по поводу этой ситуации. Он отметил, что отставка Смолия может привести к девальвации гривны, а также существует риск того, что испортятся отношения Украины с Международным валютным фондом.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

"Думаю, лучше оставаться спокойными. Сегодня была мини паника на валютном рынке, которую пришлось гасить Национальному банку, продавая доллары из резервов. Думаю, около 200 млн долларов было продано. Сейчас сама независимость НБУ под угрозой, и эти панические настроения на межбанковском валютном рынке полностью логичны", - сказал он.

Он отмечает, что смена руководителя НБУ - это политическое решение, власть хочет, чтобы НБУ печатала деньги, а это приведет к ее девальвации.

Сергей Фурса отметил, что во время подписания меморандума с МВФ президент Украины обещал, что НБУ будет независимым, но после получения транша Смолий уходит и это может ударом по отношениям между Украиной и МВФ.

Ранее мы отмечали, что есть три кандидата на замену Смолию.