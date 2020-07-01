11:26 01.07.2020 | Экономика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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В Украине выросли пенсии: что нужно знать

С первого июля украинские пенсионеры будут получать незначительно, но большую пенсию. Все из-за того, что изменился прожиточный минимум.

В Украине выросли пенсии: что нужно знать

Пенсионный фонд с первого июля провел перерасчет пенсий в связи с увеличением прожиточного минимума для лиц, которые потеряли трудоспособность. Теперь пенсионные выплаты увеличились с 1638 гривен до 1712 гривен.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины.

В тоже время неработающие пенсионеры получат большую пенсию по возрасту из-за доплаты за стаж. В тоже время пенсионеры, которые работают, будут получать большие надбавки к пенсиям. Также увеличатся повышения, пенсии за особые заслуги перед Украиной, другие доплаты, которые базируются на величине прожиточного минимума.

Величина пенсии будет во многом зависит от того, какие именно доплаты привязаны к прожиточному минимуму.

В тоже время социальная пенсия теперь будет составлять 1712 гривен. Такой-же размер будет и минимальной пенсии с первого июля. С первого декабря этого года минимальная пенсия будет 1769 гривен.

Отмечается, что перерасчет пенсий будет произведен автоматически.

Ранее мы сообщали, что большое количество украинцев до конца года останется без работы.


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