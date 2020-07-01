10:12 01.07.2020 | Экономика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Украинцы останутся без работы: мрачный прогноз эксперта

Криза из-за карантина и коронавируса серьезно ударила, как по экономике Украине, так и по самим украинцам. При этом прогнозы и дальше не очень хорошие.

Украинцы останутся без работы: мрачный прогноз эксперта

Вице-президент УСПП Виктор Скаршевский рассказал, что безработица в Украине до конца года может увеличиться в полтора раза.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Сегодня.

"Вследствие введения тотального карантина и массового возвращения трудовых мигрантов количество безработных, по моим оценкам, увеличилось в 2 раза – на 1,5-2 млн человек, и достигло порядка 3-3,5 млн человек, или порядка 15-17% от трудоспособного населения. Кстати, по обновленному прогнозу МВФ, количество безработных в Украине в 2020 году увеличится в 1,5 раза – с 8,5% в 2019-м до 12,6% в 2020-м", – отметил эксперт.

При этом он добавил, что этот показатель учитывается по методике Международной организации труда. Речь идет о проценте безработных среди экономически активного населения (в возрасте 15-72 года), а не только тех, кто стоит на учете в центре занятости. По такой методике безработных больше.

Ранее мы сообщали, что большая часть украинцев не одобряет сотрудничество с Международным валютным фондом.


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