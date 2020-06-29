17:04 29.06.2020 | Экономика | Новости     укр | рус    Новости Украины
100245355:Nataly

Большая часть украинцев не одобряет сотрудничество с МВФ

Большая часть украинского народа выступает против сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ). Доля противников сотрудничества с МВФ в июне существенно позросла по сравнению с апрелем текущего года. Об этомВВ свидетельствуют данные социологического опроса КМИС, передает УРА-Информ.

Большая часть украинцев не одобряет сотрудничество с МВФ

Если верить опросу, то 24% опрошенных граждан склоняются к тому, что сейчас украинскому государству следует сотрудничать с МВФ для получения кредитов, в апреле поддержка составляла 32%.

Учитывая такие данные, 61% респондентов выступили категорически против сотрудничества и получения новых кредитов от МВФ. В апреле доля противников составляла 46%, что свидетельствует об их увеличении на 15 пунктов.

Ранее УРА-Информ сообщал, чтоВВ Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства намерено приобрести почти 400 авиабилетов для командировок своих чиновников. При этом сумма, которую готово потратить министерство весьма солидна – почти восемь миллионов гривен.


Поделиться

Читайте также:
 
Рейтинг Зеленского катится вниз: последние результаты опроса Коронавирус вернулся в еще одну страну, которая его фактически победила Выходные в июле 2020: сколько украинцы будут отдыхать во втором месяце лета Боевики на Донбассе открыли огонь из противотанковых ракет
Проишествия
  • 16:35 Боевики на Донбассе открыли огонь из противотанковых ракет
  • 15:33 На Луганщине в результате обвала шахты погиб человек
  • 14:30 Самоубийство жены депутата: подробности происшествия
  • 13:59 В Киеве погиб человек при пожаре торговых павильонов
  • 12:33 На военной базе Ирана прогремел взрыв
  • 16:19 В Варшаве автобус с пассажирами упал из моста: есть жертвы
  • 11:00 Смертельное ДТП в Днепре: среди пострадавших - дети
  • 13:02 Потоп в Западных областях Украины превысил масштабы стихийного бедствия 2008 года
  • 10:51 В Мексике разбился самолет: погибли дети
  • 10:20 Шмыгаль и Аваков экстренно отправились в Ивано-Франковскую область: стала известна причина
  • 17:11 Наводнение в Карпатах: к Буковелю и Яремче не добраться
  • 14:12 Кроме коронавируса в Черновицкой области еще одна беда: страшно прогнозировать, что произойдет
  • 11:29 Реалии из 86: в Чернобыле третий день не могут потушить пожар
  • 11:19 Названа возможная причина взрыва части дома на Позняках
  • 11:46 Под обломками: что известно о взрыве на Позняках
  • 10:12 Ситуация на Донбассе накаляется: что известно
  • 13:50 Человек подорвался из-за игры в Борисполе
    • Фоторепортаж
    Почтить память погибших пришли родственники, друзья и работники других авиакомпаний
    В сети появились снимки с церемонии прощания с погибшими "ангелами" сбитого самолета МАУ
    УРА-Информ




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив