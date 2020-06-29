Большая часть украинцев не одобряет сотрудничество с МВФ

Если верить опросу, то 24% опрошенных граждан склоняются к тому, что сейчас украинскому государству следует сотрудничать с МВФ для получения кредитов, в апреле поддержка составляла 32%.

Учитывая такие данные, 61% респондентов выступили категорически против сотрудничества и получения новых кредитов от МВФ. В апреле доля противников составляла 46%, что свидетельствует об их увеличении на 15 пунктов.

Ранее УРА-Информ сообщал, чтоВВ Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства намерено приобрести почти 400 авиабилетов для командировок своих чиновников. При этом сумма, которую готово потратить министерство весьма солидна – почти восемь миллионов гривен.