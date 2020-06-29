14:26 29.06.2020 | Экономика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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8 млн гривен на сотни авиабилетов: Минэкономики потратит большие деньги на авиа

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства намерено приобрести почти 400 авиабилетов для командировок своих чиновников. При этом сумма, которую готово потратить министерство весьма солидна – почти восемь миллионов гривен.

8 млн гривен на сотни авиабилетов: Минэкономики потратит большие деньги на авиа

По данным в системе публичных закупок ProZorro министерство намерено приобрести 387 авиабилетов для своих чиновников на общую сумму в 7,59 миллиона гривен. Отмечается, что речь идет о прямых рейсах, но если таковых не будет, могут использоваться рейсы с пересадками.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Страну.

В случае рейсов с пересадками стыковки должны быть оптимальные не только по стоимости билетов, но также по времени с учетом расстояния перелетов. Цена на билеты была указана в долларах, хотя рассчитана в национальной валюте по курсу 29 грн/долл.

Министерство намерено приобрести билеты в Дубай, Париж, Измир, Шанхай, Буэнос-Айрэс, Брюссель, Женеву, Осло, Токио и Джакарту. Билеты должны быть отправлены в министерство до 31 декабря.

Ранее мы сообщали, что Польша возобновляет авиарейсы в Украину.


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