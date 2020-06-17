Ждать ли еще денег от МВФ: прогноз эксперта

Экономист Игорь Гарбарук сомневается, что наша страна сможет получить еще один транш. По его мнению, ситуация прошлых лет может повториться, когда после первого транша Украина и так и не получила ни второго, ни третьего.

"Что касается кредита МВФ - он может повторить судьбу прошлой программы, когда мы в конце декабря 2018 года получилиВ первый транш, а в 2019 ни второго, ни третьего не получили.В В этом году в лучшем случае мы получим второй транш. Есть большой риск, что другие транши, связанные с поднятием цен на газ, пенсионной реформой, влиянием на Высший совет юстиции, увеличением прав набсоветов в украинских госкомпаниях, - не будут получены", - цитирует эксперта УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

По мнению эксперта, в МВФ не заинтересованы в том, чтобы создавать сильного конкурента. Однако Украине нужно ориентироваться на себя отстаивать свои национальные права и становиться международным трейдером. Игорь Гарбарук считает, что это реально сделать при правильных действиях Кабинета министров.

Ранее мы сообщали, что МВФ душит Украину требованиями урезать соцпомощь.