13:01 17.06.2020 | Экономика | Новости     укр | рус    Новости Украины
100245168:labazovych

Ждать ли еще денег от МВФ: прогноз эксперта

Украина уже получила первый транш от Международного валютного фонда в размере 2.1 миллиарда долларов. Однако будет ли следующий второй транш в этом году?

Ждать ли еще денег от МВФ: прогноз эксперта

Экономист Игорь Гарбарук сомневается, что наша страна сможет получить еще один транш. По его мнению, ситуация прошлых лет может повториться, когда после первого транша Украина и так и не получила ни второго, ни третьего.

"Что касается кредита МВФ - он может повторить судьбу прошлой программы, когда мы в конце декабря 2018 года получилиВ первый транш, а в 2019 ни второго, ни третьего не получили.В В этом году в лучшем случае мы получим второй транш. Есть большой риск, что другие транши, связанные с поднятием цен на газ, пенсионной реформой, влиянием на Высший совет юстиции, увеличением прав набсоветов в украинских госкомпаниях, - не будут получены", - цитирует эксперта УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

По мнению эксперта, в МВФ не заинтересованы в том, чтобы создавать сильного конкурента. Однако Украине нужно ориентироваться на себя отстаивать свои национальные права и становиться международным трейдером. Игорь Гарбарук считает, что это реально сделать при правильных действиях Кабинета министров.

Ранее мы сообщали, что МВФ душит Украину требованиями урезать соцпомощь.


  
Поделиться

Читайте также:
 
Самый узнаваемый робот в мире поступает в продажу "Днепр" упал в цене в три раза Шмыгаля отправят в отставку еще до осени - народный депутат Второй срок Зеленского: планы на каденцию президента
Проишествия
  • 13:52 В Одессе погиб пилот при падении самолета
  • 10:50 Погода в Украине покалечила четверых людей
  • 11:39 Возле Винницы пьяная женщина за рулем сбила четырех детей
  • 10:23 Убийство Гандзюк: главного заказчика доставляют в суд
  • 13:38 Обстреляли - так обстреляли: боевики на Донбассе пустились "во все тяжкие"
  • 12:01 Оторванная чека: в карьере под Одессой подорвались люди
  • 09:10 Пьяный Михаил Ефремов стал виновником смертельного ДТП: все подробности (ВИДЕО)
  • 12:33 В Миннеаполисе, где убили Джорджа Флойда, могут полностью ликвидировать полицию: что известно
  • 12:06 Сегодня возобновится судебный процесс о катастрофе Malaysia Airlines над Донбассом: что известно
  • 11:52 Мужчина поджег себя под Верховной Радой: он требует отставки Авакова
  • 11:29 В США прошла церемония прощания с Джорджем Флойдом
  • 13:32 Высокопоставленного украинского чиновника поймали на взятке: что известно
  • 11:48 Стала известна окончательная причина смерти Джорджа Флойда: это многое выясняет
  • 15:47 В Киеве заминировали мост Метро: "минера" уже задержали
  • 10:48 Разборки в стиле 90-х в Броварах: стрельба, раненые (ВИДЕО)
  • 11:35 Ужас в детском саду: воспитательница убила трехлетнюю девочку
  • 18:40 Последние новости по поводу убийства народного депутата Давиденко: что известно
    • Фоторепортаж
    Почтить память погибших пришли родственники, друзья и работники других авиакомпаний
    В сети появились снимки с церемонии прощания с погибшими "ангелами" сбитого самолета МАУ
    УРА-Информ




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив