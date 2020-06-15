МВФ душит Украину требованиями урезать соцпомощь

"Украина только что полностью получила $2,1 млрд первого транша от МВФ. Знали ли вы, что средства поступают не напрямую от МВФ, а от стран-членов фонда? Со вчерашнего дня средства поступали частями в долларах, евро, иенах, фунтах и юанях - валютах, входящих в SDR. Сейчас процесс завершен", - написал Смолий.

Радость украинских властей крайне сложно описать словами, но так ли это хорошо для государства, как считает правительство Украины?

Требования Международного валютного фонда напрямую касается социальной сферы украинского государства. Из года в год Украина просто плывет по течению МВФ, хотя на практике неоднократно можно было уже понять, что международная структура не решает проблемы Украины, а только усугубляет их.

Как можно было заметить, в требованиях МВФ прописано обрезание различных социальных сфер в Украине.

Земельная, пенсионная и медицинская реформы – это контроль Украины извне иностранцами по национальным структурам.

Новые тарифы, которые требует начальство МВФ от украинских властей являются удушающими для социально незащищенных слове общества.

Отныне газ и тепло будут "рыночными". Также известно, что даже субсидии уже не смогут защитить большую часть украинского народа.

Также стало известно, что новый меморандум с международной структурой открывает дорогу облегченными процедурам штрафов украинскому населению за коммунальные долги. Новшества, на которые согласились украинские власти граждане почувствуют уже грядущей осенью.

Ранее УРА-Информ писало, что скорее всего уже осенью у украинцев снова вырастут расходы на коммунальные расходы.