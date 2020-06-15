12:44 15.06.2020 | Экономика | Новости     укр | рус    Новости Украины
100245116:Nataly

МВФ душит Украину требованиями урезать соцпомощь

На счета Украины поступили первые средства нового транша от МВФ в размере 2,1 млрд долларов. Об этом сообщил на своей странице в Twitter глава НБУ Яков Смолий 12 июня.

МВФ душит Украину требованиями урезать соцпомощь

"Украина только что полностью получила $2,1 млрд первого транша от МВФ. Знали ли вы, что средства поступают не напрямую от МВФ, а от стран-членов фонда? Со вчерашнего дня средства поступали частями в долларах, евро, иенах, фунтах и юанях - валютах, входящих в SDR. Сейчас процесс завершен", - написал Смолий.

Радость украинских властей крайне сложно описать словами, но так ли это хорошо для государства, как считает правительство Украины?

Требования Международного валютного фонда напрямую касается социальной сферы украинского государства. Из года в год Украина просто плывет по течению МВФ, хотя на практике неоднократно можно было уже понять, что международная структура не решает проблемы Украины, а только усугубляет их.

Как можно было заметить, в требованиях МВФ прописано обрезание различных социальных сфер в Украине.

Земельная, пенсионная и медицинская реформы – это контроль Украины извне иностранцами по национальным структурам.

Новые тарифы, которые требует начальство МВФ от украинских властей являются удушающими для социально незащищенных слове общества.

Отныне газ и тепло будут "рыночными". Также известно, что даже субсидии уже не смогут защитить большую часть украинского народа.

Также стало известно, что новый меморандум с международной структурой открывает дорогу облегченными процедурам штрафов украинскому населению за коммунальные долги. Новшества, на которые согласились украинские власти граждане почувствуют уже грядущей осенью.

Ранее УРА-Информ писало, что скорее всего уже осенью у украинцев снова вырастут расходы на коммунальные расходы.


Поделиться

Читайте также:
 
Очередные "сюрпризы" погоды: чего ожидать украинцам в ближайшее время Новые проблемы с Windows 10: что произошло на этот раз и как решить проблему Оторванная чека: в карьере под Одессой подорвались люди Очень хорошие новости для украинцев в Польше: что их ждет в Украине
Проишествия
  • 12:01 Оторванная чека: в карьере под Одессой подорвались люди
  • 09:10 Пьяный Михаил Ефремов стал виновником смертельного ДТП: все подробности (ВИДЕО)
  • 12:33 В Миннеаполисе, где убили Джорджа Флойда, могут полностью ликвидировать полицию: что известно
  • 12:06 Сегодня возобновится судебный процесс о катастрофе Malaysia Airlines над Донбассом: что известно
  • 11:52 Мужчина поджег себя под Верховной Радой: он требует отставки Авакова
  • 11:29 В США прошла церемония прощания с Джорджем Флойдом
  • 13:32 Высокопоставленного украинского чиновника поймали на взятке: что известно
  • 11:48 Стала известна окончательная причина смерти Джорджа Флойда: это многое выясняет
  • 15:47 В Киеве заминировали мост Метро: "минера" уже задержали
  • 10:48 Разборки в стиле 90-х в Броварах: стрельба, раненые (ВИДЕО)
  • 11:35 Ужас в детском саду: воспитательница убила трехлетнюю девочку
  • 18:40 Последние новости по поводу убийства народного депутата Давиденко: что известно
  • 13:01 Знаменитая модель и популярный журналист среди жертв катастрофы самолета над Карачи: стали известны новые подробности
  • 14:02 Над Карачи разбился пассажирский самолет: на борту было более 100 человек (ВИДЕО)
  • 11:51 Зверский расстрел на Житомирщине: мужчина в лесу застрелил семь человек
  • 13:09 В Канаде разбился самолет: стало известно, сколько человек погибло
  • 20:09 Украина пойдет в суд если не договорится с Ираном: последние новости по поводу катастрофы МАУ
    • Фоторепортаж
    Почтить память погибших пришли родственники, друзья и работники других авиакомпаний
    В сети появились снимки с церемонии прощания с погибшими "ангелами" сбитого самолета МАУ
    В горах температура воздуха составляет около 0 градусов
    Буковель, Драгобрат и Славское: лучшие горнолыжные курорты Украины остались без снега - ФОТО
    УРА-Информ




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив