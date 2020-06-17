В Украине изменят прожиточный минимум: что известно

В Украине наконец-то намерены пересмотреть прожиточный минимум. Его намерены увеличить, однако сам процесс затянется на два этапа.
Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал о том, как это будет происходить. Он отметил, что все произойдет в два этапа из-за того, что быстро повысить прожиточный уровень практически невозможно.
"Такие планы есть. Насколько мне известно, там в два этапа будет повышен. Но больше деталей, надо министра спрашивать. Почему быстро это нельзя сделать, потому что там есть цепная реакция. К этому привязаны штрафы, и зарплаты судей в том числе. Поэтому все это нужно комплексно учесть", - цитирует Арахамию УРА-Информ со ссылкой на Главком.
Отметим, что ранее министр социальной политики Марина Лазебная отмечала, что прожиточный минимум в стране намерены повысить. Также она отмечала, что также должна быть увеличена и минимальная зарплата в стране.
Ранее Верховная рада своим решение увеличивал выплаты пенсионерам и детям.
Напомним, что экономист Игорь Гарбарук сомневается, что наша страна сможет получить еще один транш от Международного валютного фонда.