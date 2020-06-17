В Украине изменят прожиточный минимум: что известно

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал о том, как это будет происходить. Он отметил, что все произойдет в два этапа из-за того, что быстро повысить прожиточный уровень практически невозможно.

"Такие планы есть. Насколько мне известно, там в два этапа будет повышен. Но больше деталей, надо министра спрашивать. Почему быстро это нельзя сделать, потому что там есть цепная реакция. К этому привязаны штрафы, и зарплаты судей в том числе. Поэтому все это нужно комплексно учесть", - цитирует Арахамию УРА-Информ со ссылкой на Главком.

Отметим, что ранее министр социальной политики Марина Лазебная отмечала, что прожиточный минимум в стране намерены повысить. Также она отмечала, что также должна быть увеличена и минимальная зарплата в стране.

Ранее Верховная рада своим решение увеличивал выплаты пенсионерам и детям.

Напомним, что экономист Игорь Гарбарук сомневается, что наша страна сможет получить еще один транш от Международного валютного фонда.