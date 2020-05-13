Самое время покупать доллары - прогноз эксперта

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал, что следующая неделя станет последним шансом для приобретения долларов как средства накопления. Он отметил, что на данный момент инфляционный тренд никуда не пропал.

"У бизнеса сохраняется отложенный спрос на валюту, который в полной мере начнет реализовываться, как только страна станет по-настоящему выходить из карантина. Например, откроется туристический сезон за рубеж и сразу вырастет спрос на валюту. Банки тут же поднимут курс. Поэтому тем, кто имеет гривневые излишки и хочет их конвертировать в доллары, самое время это сделать", - цитирует эксперта Ура-Информ со ссылкой на Сегодня.

Эксперт отметил, что многое в будущем курсе доллара будет зависеть от того, откроется ли для украинцев туристический сезон на мировых курортах. Если он не откроется, то вполне возможно, что доллар не пойдет вверх, а останется на прежнем уровне.

Ранее эксперты дали свой прогноз по поводу цен на автомобили в Украине после карантина.