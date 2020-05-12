Что будет с ценами на авто в Украине после карантина: прогноз эксперта

Эксперт считает, что в Украине спрос на автомобили только увеличится в том числе из-за безопасности собственных автомобилей в сравнении с общественным транспортом перед коронавирусом.

"Я прогнозирую увеличение спроса. Если посмотреть на Европу, то там были такие люди car-free, которые предпочитали общественный транспорт и боролись за экологию. Но сейчас даже такие люди покупают себе авто, потому что общественный транспорт опасен во время пандемии", - цитирует эксперта Ура-Информ со ссылкой на Сегодня.

По поводу цен Олег Назаренко считает, что цена на б/у автомобили могут немного упасть, а вот на новые они не должны измениться.

Он также рассказал, что во время карантина люди покупали б/у автомобили, однако делали это с помощьюВ генеральной доверенности. Теперь же после снятия некоторых ограничения будут новые регистрации в центрах МВД.

"Там электронная очередь, поэтому не будет толп", - отметил эксперт.

Ранее мы сообщали, что Украина намерена пересмотреть Соглашение об ассоциации с ЕС.