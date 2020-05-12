10:41 12.05.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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Украина намерена пересмотреть Соглашение об ассоциации с ЕС: нужно ли волноваться украинцам

Украина в ближайшее время намерена пересмотреть соглашение об ассоциацииВ с Европейским Союзом. В первую очередь речь идет о тарифных квотах.

Украина намерена пересмотреть Соглашение об ассоциации с ЕС: нужно ли волноваться украинцам

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко отметил, что Украина хочет более глубокого сотрудничества с Европейским Союзом в частности в квотах на бестарифную торговлю.

"Сейчас очень удачный момент, поскольку истек десятилетний срок, когда мы можем пересмотреть условия, и пересмотра условий ждут наши производители. Ведь большинство квот, которые поставлены, они уже не устраивают нас, мы перешли этап первых контактов с Европейским Союзом в рамках соглашения в бестарифной торговле", - цитирует Пристайко Ура-Информ со ссылкой на Интерфакс Украина.

Также вице-премьер отметил, то Украина и Европейский Союз могут более тесно сотрудничать в вопросах таможни, юстиции, обороны, а также в цифровой сфере.

Ранее директор департамента международного сотрудничества Министерства развития экономики торговли и сельского хозяйства Алексей Рожков также отмечал, что Украина намерена серьезно пересмотреть соглашение об ассоциации с Европейским Союзом.

Ранее мы сообщали, что ЕС выделил Украине более миллиарда долларов.


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