12:22 22.04.2020 | Экономика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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ЕС дает большие деньги Украине: стало известно на что

Несмотря на тяжелую ситуацию в странах Европейского союза из-за пандемии коронавируса ЕС не забывает об Украине и продолжает выделять нашей стране финансовую помощь.

ЕС дает большие деньги Украине: стало известно на что

Европейская комиссия должна предоставить Украине более одного миллиарда евро макрофинансовой помощи на то, чтобы наша стране сумела преодолеть последствия пандемии COVID19. Эту информацию на своей странице в Фейсбук сообщали пятый президент Украины иглава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко

"Хорошая новость от моих друзей в Брюсселе. Совсем скоро Европейская Комиссия объявит решение о выделении макрофинансовой помощи в размере 3 млрд евро десяти странам-партнерам для преодоления последствий эпидемии коронавируса. При этом планируется, что Украина может получить более 1 млрд евро" - отметил Порошенко.

Об этом сообщает Ура-Информ.

При этом Порошенко отметил, что президент Украины и его команда уже в ближайшее время могут снять все преграды квосстановлению сотрудничества сМВФ. Для этого, по мнению лидера "Европейской Солидарности", нужно проголосовать уже на этой неделе "Антиколомойский" закон о банках.

Ранее мы сообщали, что курс гривны по отношению к доллару в ближайшие дни останется на уровне 27 - 28 гривен.


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