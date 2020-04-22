ЕС дает большие деньги Украине: стало известно на что

Европейская комиссия должна предоставить Украине более одного миллиарда евро макрофинансовой помощи на то, чтобы наша стране сумела преодолеть последствия пандемии COVID19. Эту информацию на своей странице в Фейсбук сообщали пятый президент Украины иглава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко

"Хорошая новость от моих друзей в Брюсселе. Совсем скоро Европейская Комиссия объявит решение о выделении макрофинансовой помощи в размере 3 млрд евро десяти странам-партнерам для преодоления последствий эпидемии коронавируса. При этом планируется, что Украина может получить более 1 млрд евро" - отметил Порошенко.

Об этом сообщает Ура-Информ.

При этом Порошенко отметил, что президент Украины и его команда уже в ближайшее время могут снять все преграды квосстановлению сотрудничества сМВФ. Для этого, по мнению лидера "Европейской Солидарности", нужно проголосовать уже на этой неделе "Антиколомойский" закон о банках.

Ранее мы сообщали, что курс гривны по отношению к доллару в ближайшие дни останется на уровне 27 - 28 гривен.