ЕС дает большие деньги Украине: стало известно на что

Несмотря на тяжелую ситуацию в странах Европейского союза из-за пандемии коронавируса ЕС не забывает об Украине и продолжает выделять нашей стране финансовую помощь.
Европейская комиссия должна предоставить Украине более одного миллиарда евро макрофинансовой помощи на то, чтобы наша стране сумела преодолеть последствия пандемии COVID19. Эту информацию на своей странице в Фейсбук сообщали пятый президент Украины иглава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко
"Хорошая новость от моих друзей в Брюсселе. Совсем скоро Европейская Комиссия объявит решение о выделении макрофинансовой помощи в размере 3 млрд евро десяти странам-партнерам для преодоления последствий эпидемии коронавируса. При этом планируется, что Украина может получить более 1 млрд евро" - отметил Порошенко.
Об этом сообщает Ура-Информ.
При этом Порошенко отметил, что президент Украины и его команда уже в ближайшее время могут снять все преграды квосстановлению сотрудничества сМВФ. Для этого, по мнению лидера "Европейской Солидарности", нужно проголосовать уже на этой неделе "Антиколомойский" закон о банках.
Ранее мы сообщали, что курс гривны по отношению к доллару в ближайшие дни останется на уровне 27 - 28 гривен.