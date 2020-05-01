14:32 01.05.2020 | Экономика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Метро в Украине быстро не запустят: появилась новая информация

Многих киевлян и других жителей украинских городов, где есть метрополитен, интересует вопрос о том, когда наконец-то запустят метро.

Метро в Украине быстро не запустят: появилась новая информация

Однако заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко не порадовал жителей Киева, Харькова и Днепра. Он отметил, что метрополитен запустят в последнюю очередь из всех видов транспорта.

Тимошенко отметил, что на различных этапах выхода из карантина будут открываться различные виды общественного транспорта, однако метрополитен откроют в последнюю очередь.

"Метро будет открываться в последнюю очередь. Поймите, Украина не заканчивается в Киеве, а метро у нас в трех городах... Как только будет послабление карантинных мер - будем поэтапно открывать и транспорт. Но предприятиям, если они хотят работать, надо самоорганизовываться и делать доставку людей", - цитирует Тимошенко Ура-Информ со ссылкой на Лигу.Нет.

Заместитель главы Офиса президента добавил, что в метро будет очень трудно контролировать соблюдение пассажирами безопасной дистанции, а это сейчас очень важно.

Ранее мы сообщали, что метро в Киеве могут открыть 18 мая, но это не официальная информация.


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