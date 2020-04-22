16:51 22.04.2020 | Экономика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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В Украине хотят создать государственную авиакомпанию уровня Turkish Airlines: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский поделился амбициозными планами по поводу создания новой украинской авиакомпании.

В Украине хотят создать государственную авиакомпанию уровня Turkish Airlines: что известно

При это президент отметил, что хотел бы, чтобы эта авиакомпания использовала украинские самолеты компании "Антонов", которая также принадлежит государству.

"Антонов" – большое предприятие с большим количеством рабочих мест. Ни одного самолета не построено за последние годы. Я не понимаю, почему на внутренних рейсах не летают наши самолеты. Где наши АН-ы", - цитирует Зеленского Ура-Информ со ссылкой на Страну.

Владимир Зеленский отметил, что совместно с компанией "Антонов" должна быть разработана программа по созданию государственную авиакомпанию.

"Это моя мечта – сделать государственную современную авиакомпанию на уровне Turkish Airlines или "Сингапурских Авиалиний". Государство готово выделить на это деньги", - сказал президент.

Также Владимир Зеленский отметил, что создание такой компании обеспечит заказами государственный авиаконцерн "Антонов". Также будут созданы дополнительные рабочие места.

Ранее Владимир Зеленский отмечал, что будет менять министров, пока не будет создано идеально Правительство.


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