16:21 22.04.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Зеленский предрекает дальнейшие перестановки на важных должностях

Президент Владимир Зеленский рассказал, что перестановки в Кабинете министров будут происходить до того момента, пока Правительство не станет "идеальным".

Зеленский предрекает дальнейшие перестановки на важных должностях

Владимир Зеленский отметил, что в Украине сейчас нет неприкасаемых и это относится и к Кабинету министров. По его мнению, президент должен следить, как работает Правительство и следить за ним.

"Если какой-то из министров завалил работу, не может выполнять свои обязанности, я, как президент, буду влиять, буду делать все, чтобы того или иного министра меняли на другого. И будем мы это делать до того момента, пока мы не сделаем идеальное правительство, когда каждый человек, каждый министр находится на своем месте", - цитирует Зеленского Ура-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.

Стоит отметить, что эти слова президент Украины сказал в фильме "Год президента Зеленского", который сейчас транслируется на телеканале "Украина".

Офис президента отметил, что сегодня, 22 апреля, будет показан фильм о первой годовщине президентства Зеленского. Фильм будет доступен на общественных телеканалах, а также загружен на страницы в социальных сетях.

Ранее Владимир Зеленский сделал заманчивое предложение Михаилу Саакашвили.


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