Есть приятные новости: эксперты рассказали, что ждать от курса доллара

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что в ближайшие дни ситуация не изменится, так как будет только четыре рабочих дня.

"Поэтому курс наличной продажи останется в коридоре 27-27,5 грн примерно посередине. Но в целом инфляционный тренд никуда не исчез. Тем более чтоВ Кабмин для выполнения бюджета предложил ослабить гривню до 29,5 грн/доллар,В а по факту пока имеем 27,5", - цитирует эксперта Ура-Информ со ссылкой на Сегодня.

Руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин также считает, что ситуация в ближайшие дни не изменится. При этом, по его мнению, курс гривна может даже усилится даже до 27.

"Рискну спрогнозировать, что наступившая стабильность продолжится и дальше, вплоть до отмены карантина, курс продолжит находиться в коридоре 27-27,5 грн/доллар", – считает президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

По его мнению, если в ближайшее время не запустить экономику, то курс может рухнуть.

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