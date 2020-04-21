11:29 21.04.2020 | Экономика | Новости     укр | рус    Новости Украины
100244410:labazovych

Есть приятные новости: эксперты рассказали, что ждать от курса доллара

Эксперты поделились своим мнением по поводу того, что будет с курсом в ближайшие дни после Пасхи и перед майскими праздниками.

Есть приятные новости: эксперты рассказали, что ждать от курса доллара

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что в ближайшие дни ситуация не изменится, так как будет только четыре рабочих дня.

"Поэтому курс наличной продажи останется в коридоре 27-27,5 грн примерно посередине. Но в целом инфляционный тренд никуда не исчез. Тем более чтоВ Кабмин для выполнения бюджета предложил ослабить гривню до 29,5 грн/доллар,В а по факту пока имеем 27,5", - цитирует эксперта Ура-Информ со ссылкой на Сегодня.

Руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин также считает, что ситуация в ближайшие дни не изменится. При этом, по его мнению, курс гривна может даже усилится даже до 27.

"Рискну спрогнозировать, что наступившая стабильность продолжится и дальше, вплоть до отмены карантина, курс продолжит находиться в коридоре 27-27,5 грн/доллар", – считает президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

По его мнению, если в ближайшее время не запустить экономику, то курс может рухнуть.

Ранее мы сообщали о хороших новостях для украинских пенсионеров.


Поделиться

Читайте также:
 
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в критическом состоянии: что известно Что позволят украинцам: стало известны какие ограничения снимут во время карантина Уже более 6000 зараженных на коронавирус: в Украине статистика продолжает расти В Украине продлят карантин: однако есть и приятные новости
Проишествия
  • 12:57 Каким ублюдком надо быть, что б делать такое? - Аваков обратился к украинцам
  • 15:38 В СБУ работал высокопоставленный агент ФСБ: что известно о громком задержании
  • 11:38 МАУ начала выплаты компенсаций семьям жертв авиакатастрофы в Иране
  • 12:44 Во Львове прямо на остановке убили лидера популярной рок-группы
  • 21:00 В Черновцах прямо на улице застрелили мужчину: подробности преступления
  • 11:05 Кулеба рассказал последние новости по поводу расследования катастрофы самолета МАУ
  • 15:50 Более 50 человек сбежали из обсервации в отеле в Киеве: что известно
  • 16:03 В Днепропетровской области убили полицейского: что известно
  • 16:38 Как коронавирус поражает легкие (ВИДЕО)
  • 15:17 Бывшего главу МИД Украины задержали по подозрению в убийстве
  • 09:53 В Украине еще один смертельный случай от коронавируса: что известно
  • 07:09 Женщина зверски убила сожителя ножом под Харьковом
  • 16:57 На главврача Института рака было совершено нападение - ВИДЕО
  • 10:59 В Словакии столкнулись два автобуса, двое украинцев погибли
  • 08:45 В Киеве мужчина выпрыгнул из окна многоэтажки − ВИДЕО
  • 19:05 В Луцке женщину изолировали в бокс с подозрением на коронавирус
  • 16:49 В Киеве арестовали воевавшего в Сирии гражданина РФ
    • Фоторепортаж
    Почтить память погибших пришли родственники, друзья и работники других авиакомпаний
    В сети появились снимки с церемонии прощания с погибшими "ангелами" сбитого самолета МАУ
    В горах температура воздуха составляет около 0 градусов
    Буковель, Драгобрат и Славское: лучшие горнолыжные курорты Украины остались без снега - ФОТО
    Местами здание продолжает тлеть
    В сети появились фотографии последствий пожара в Одессе
    Наводнение унесло жизни двух людей
    Рекордный потоп в Венеции: итальянский город страдает от стихии - ФОТОРЕПОРТАЖ
    Ранения получили 20 человек
    В Словакии столкнулись автобус и грузовик, погибли 13 человек
    УРА-Информ




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив