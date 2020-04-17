08:52 17.04.2020 | Экономика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Очень хорошие новости для украинских пенсионеров: что их ждет

Наконец-то стала известна дата, с какого времени украинским пенсионерам начнут выплачивать одну тысячу гривен материальной помощи во время карантина из-за эпидемии коронавируса.

Очень хорошие новости для украинских пенсионеров: что их ждет

Министр социальной политики Марина Лазебная сообщила, что после того, как Верховная Рада со второй попытки все-таки проголосовала за изменения в государственный бюджет 13 апреля, уже с 21 числа этого месяца украинским пенсионерам должны выдавать дополнительную тысячу гривен. Она отметила, что выплаты начнутся спустя неделю, после того, как Рада приняла соответствующий законопроект.

Об том пишет Ура-Информ со ссылкой на Украинские Новости.

Лазебная отметила, что согласно изменениям в бюджет, было выделено более 10 млрд гривен для выплаты 10,6 млн пенсионерам. При этом стоит отметить, что дополнительную пенсию получат только те, у которых пенсия меньше 5000 гривен.

Те пенсионеры, которые получают пенсии на банковские карточки автоматически получат дополнительную пенсию, всем остальным – деньги принесут почтальоны "Укрпочты".

Ранее мы сообщали, что у МОЗ есть план выхода Украины из карантина.


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