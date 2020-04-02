11:16 02.04.2020 | Экономика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Что будет дальше с курсом гривни: прогноз НБУ

Многих сейчас интересует, что будет дальше с курсом гривны по сравнению с другими иностранными валютами. После падения до уровня чуть ниже 28 гривен в обменниках ситуация немного стабилизировалась.

Что будет дальше с курсом гривни: прогноз НБУ

Директор департамента финансовой стабильности Нацбанка Виталий Ваврищук рассказал, что на данный момент ситуация на валютном рынке является стабильной и НБУ все контролирует.

"Действительно в течение марта мы наблюдали повышенный спрос на иностранную валюту - это больше связано с напряжением и нервозностью на финансовых рынках. Все понимали, что начинается экономический кризис", - цитирует Ваврищук Ура-Информ со ссылкой на "Громадське радіо".

Ваврищак отметил, что Национальный банк сумел удовлетворить ажиотажный спрос, не допустив резких колебаний обменного курса. Он также добавил, что спрос и предложение в валюте выровнялись.

"Мы видим, что обменный курс стабилизировался. По нашему убеждению на сегодняшний день нет никаких опасений относительно возможного резкого изменения курса гривны ближайшее время", - добавил директор департамента финансовой стабильности Нацбанка.

Ранее мы сообщали куда пойдут деньги от Международного валютного фонда.


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