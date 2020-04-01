12:56 01.04.2020 | Экономика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Куда пойдут деньги от МВФ: на что потратит Украина 4 млрд долларов

Уже в ближайшее время Международный валютный фонд может выдать Украине транш для стабилизации экономики страны. Сколько-же может получить Украина уже в ближайшее время денег от МВФ.

Куда пойдут деньги от МВФ: на что потратит Украина 4 млрд долларов

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов и налоговой политики Данил Гетманцев рассказал, что первый транш от МВФ может быть в размере четырех миллиардов долларов.

"На самом деле, мы получили официальное письмо от МВФ о том, что есть все эти условия и если все эти условия будут выполнены, то сразу же средства поступят в Украину, причем — в государственный бюджет", - цитирует Гетманцева Ура-Информ со ссылкой на hromadske.ua.

Гетманцев отметил, что Украина очень заинтересована в этих деньгах, так как государство их может получить под два-три процента годовых. Также он отметил, что деньги будут потрачены на мероприятия, которые противодействую коронавирусу.

Напомним, что два дня назад Верховная Рада приняла два законопреокта: "Антиколомойский" о банках и Рынке земли. Именно их нужно было принять для того, чтобы открыть дорого для получения денег от Международного валютного фонда.


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