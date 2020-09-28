32-летняя Асмус променяла Харламова на 69-летнего режиссера

Пару совсем недавно видели в одном из московских ресторанов за ужином. После этого парочка ухала вместе на одном автомобиле.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Курятник.

"Не прошло и полгода после информации о разводе актрисы с Гариком Харламовым, как новые отношения не заставили себя ждать. Появилась информация, что Асмус встречается с 69-летним режиссером Алексеем Учителем. Пару видели месяц назад в ресторане Maritozzo на Патриарших прудах. Примечательно, что после ужина они уехали на одном автомобиле", – отмечает источник.

Также источник добавляет, что именно Учитель уговорил Асмус сняться в роли вебкам модели в фильме своего ученика Филиппа Юрьева "Китобой".

Отметим, что Алексей Учитель – весьма советский и российский продюсер и режиссер, среди его самых популярных картин стоит отметить следующие: "Дневник его жены", "Прогулка", "Космос как предчувствие". Он женат на Кире Саксаганской.

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