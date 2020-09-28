У Винника COVID-19: певец рассказал о своем состоянии

Популярный украинский певец Олег Винник заразился коронавирусной инфекцией. Это стало известно вчера, во время программы "Танцы со звездами" на телеканале "1+1". Также на COVID-19 заразилась и его партнерша по танцам Алена Шоптенко.
Пара пропустила эфир из-за состояния здоровья. Винник и Шоптенко чувствуют себя очень плохо, поэтому не могли танцевать даже поза эфиром.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Сегодня.
В своем обращении танцевальная пара рассказала о состоянии здоровья. "Мы заболели на "ковид". Тест показал двустороннюю пневмонию", - заявил Винник. Он отметил, что в первые дни его болели кости и мышцы.
Винник добавил, что он не может стоять более 15 минут, у него просто нет сил.
"Друзья мои, берегите себя. COVID есть. Придерживайтесь всех правил, и оставайтесь здоровыми", – подытожил певец.
Алена Шоптенко отметила, что чувствует себя также очень плохо: "Я вам скажу, что это на самом деле очень серьезная болезнь, потому что я чувствую себя, мягко говоря, не очень. Температура и жуткий кашель, который просто разрывает".
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