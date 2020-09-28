10:08 28.09.2020 | Культура | Новости     укр | рус    Новости Украины
100246738:labazovych

У Винника COVID-19: певец рассказал о своем состоянии

Популярный украинский певец Олег Винник заразился коронавирусной инфекцией. Это стало известно вчера, во время программы "Танцы со звездами" на телеканале "1+1". Также на COVID-19 заразилась и его партнерша по танцам Алена Шоптенко.

У Винника COVID-19: певец рассказал о своем состоянии

Пара пропустила эфир из-за состояния здоровья. Винник и Шоптенко чувствуют себя очень плохо, поэтому не могли танцевать даже поза эфиром.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Сегодня.

В своем обращении танцевальная пара рассказала о состоянии здоровья. "Мы заболели на "ковид". Тест показал двустороннюю пневмонию", - заявил Винник. Он отметил, что в первые дни его болели кости и мышцы.

Винник добавил, что он не может стоять более 15 минут, у него просто нет сил.

"Друзья мои, берегите себя. COVID есть. Придерживайтесь всех правил, и оставайтесь здоровыми", – подытожил певец.

Алена Шоптенко отметила, что чувствует себя также очень плохо: "Я вам скажу, что это на самом деле очень серьезная болезнь, потому что я чувствую себя, мягко говоря, не очень. Температура и жуткий кашель, который просто разрывает".

Ранее мы сообщали, что новая пассия Прилучного засветила грудь в мокрой майке.


Поделиться

Читайте также:
 
В Украине более 200 000 случаев заражения коронавирусом: данные за 28 сентября Трамп не платит податки: шокирующее расследование New York Times В мире погибло уже более миллиона человек от коронавируса: ситуация в Украине не самая худшая Ситуация на Донбассе: данные за 28 сентября, боевики продолжают стрелять
Проишествия
  • 13:54 Отравление Навального: оппозиционер рассказал, кто спас его жизнь
  • 12:34 Фейковый "режим тишины": с начала перемирия позиции ВСУ обстреляли более 1000 раз
  • 17:26 Не бывать перемирию: на Донбассе боевики 3 раза нарушили "режим тишины"
  • 15:22 "Хлеба и личинок": бойцам Нацгвардии выдали пайки с личинками
  • 13:26 Забастовка против "крысиной хунты": беларусы отказываются платить налоги и коммуналку
  • 11:29 Отравление Навального: "Сварил Новичок, отхлебнул, впал в кому"
  • 16:56 В столичной больнице произошло два суицида за два дня
  • 16:32 Отравление Навального: экс-вице-премьер РФ рассказал, почему оппозиционер не погиб
  • 15:04 "Титушка Кива": под Одессой националисты устроили драку с правоохранителями
  • 13:04 В США поймали женщину, которая намеревалась отравить президента
  • 11:42 Протесты в Беларуси: граждан пачками пакуют в автозаки
  • 13:40 Отравление Навального: стало известно, как бутылка с "Новичком" попала в Германию
  • 12:55 В Запорожье заживо сгорели люди в авто
  • 12:59 В номере Навального была найдена бутылка с "Новичком"
  • 12:21 Российские военные на учениях подбили собственный танк Т-90
  • 10:36 Протесты в Беларуси: жители рассказали о зверствах ОМОНовцев в СИЗО
  • 08:53 Украинский турист погиб в Болгарии: стали известны детали

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив